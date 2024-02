Wochenendpressebericht der Polizeiinspektion Simmern (Freitag, 02.02.2024 – Sonntag, 04.02.2024)

Symbolbild: Die Polizei ist zufrieden, dass das Fest so friedlich war. Foto: dpa



Mehrere Rüttelplatten wurden durch unbekannte Täter zur Mitnahme bereitgestellt. Zu einer Wegnahme kam es letztlich nicht.

Möglicherweise wurden die Täter bei der Tatausführung gestört.



Fahren ohne Fahrerlaubnis



Beamte der Polizeiinspektion Simmern führten am 02.02.2024 auf der B327 im Bereich des Blümlingshofs eine Verkehrskontrolle durch.

Es stellte sich heraus, dass der Führer des PKW nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Diese wurde ihm zu einem früheren Zeitpunkt bereits entzogen. Da der PKW auf eine andere Person zugelassen ist, wird zudem gegen diese wegen des Duldens der Fahrt des Nichtberechtigten ermittelt.



Verdacht der Unterschlagung



Am 03.02.2024 meldete sich ein Mann aus Nordrhein-Westfalen bei hiesiger Dienststelle. Er gab an, dass er seine Funkkopfhörer einige Tage zuvor bei einer Veranstaltung in Dortmund verloren habe.

Über die Ortungsmöglichkeit des Herstellers wurde ihm ein genauer und aktueller Standort in der Gemarkung Kastellaun angezeigt. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Finder die Abgabe in Dortmund vergessen hatte und dies in der Heimat nachholen wollte. Da der Anfangsverdacht der Unterschlagung besteht, wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.



Einbruch in Jugendraum



Am 04.02.2024, gegen 01:00 Uhr, meldete sich ein Zeuge bei hiesiger Dienststelle und teilte mit, dass er soeben beobachtete, wie zwei dunkel gekleidete Personen eine Fensterscheibe des geschlossenen Jugendraums in Bärenbach eingeschlagen haben.

Die Personen seien anschließend geflüchtet. Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte meldete sich der Zeuge erneut und teilte mit, dass die Personen zurückgekehrt seien und versuchen, durch das beschädigte Fenster in den Jugendraum einzusteigen.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, konnte ein Schmiere stehender junger Mann unmittelbar festgenommen werden. Der andere junge Mann kam auf Ansprache hin aus dem Gebäude und ließ sich ebenfalls widerstandslos festnehmen.

Beide Täter waren erheblich alkoholisiert. Es wird vermutet, dass die beiden Männer sich mit Nachschub eindecken wollten.



Verdächtiger Spendensammler



Am 03.02.2024 wurden hiesiger Dienststelle ein Spendensammler auf einem Supermarktparkplatz in Kirchberg mitgeteilt. Dem Mitteiler kam die Person verdächtig vor. Sie habe, neben der eigentlichen Geldspende für körperlich beeinträchtigte Personen, persönliche Daten wie Anschrift und Name der Spender erheben wollen. Auf Ansprache durch den Mitteiler hin entfernte sich der Spendensammler fluchend mit einem PKW von der Örtlichkeit. Die Polizei warnt regelmäßig vor betrügerischen Spendensammlungen. In vielen Fällen handelt es sich um sehr mobile und aufdringliche Täter. Angesprochene sollten ihre Spendenbereitschaft den Personen gegenüber klar verneinen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

Pressestelle



Telefon: 0261-103-0

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell