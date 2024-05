Wochenendpressebericht der Polizeiinspektion Lahnstein

Anzeige

Freitag, 24.05.2024



Radarkontrolle



Am Freitag, dem 24.05. 2024, wurde erneut eine Radarkontrolle auf der B 42 in fahrtrichtung Lahnstein durchgeführt. Hierbei kam es zu einer Vielzahl von Geschwindigkeitsüberschreitungen. Der Tagesschnellste überschritt die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 44 km/h.

Ein hohes Bußgeld sowie ein fahrverbot dürften hier die Folge sein.



Verkehrsunfallflucht



Am Nachmittag des Freitag kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Lahnstein, Hohenrehein. Hierbei wurde ein geparkter Pkw im Heckbereich erheblich beschädigt. Vermutlich wurde der Schaden durch einen vorbeifahrenden LKW verursacht.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lahnstein in Verbindung zu setzen.



Randalierer



Am Nachmittag des 24.05. wurde hiesiger Dienststelle ein Randalierer auf dem Turnvater-Jahn-Platz in Koblenz gemeldet. Der erheblich alkoholisierte Mann sollte dort herumschreien und Passanten anpöbeln. Bei der Kontaktaufnahme durch die eingesetzten Beamten beleidigte dieser die eingesetzten Kräfte und muss nun mit einer Strafamnzeige rechnen.



Schlägerei



Am Freitagabend kam es auf der Rheinpromenade in Lahnstein zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen, bei der auch ein Messer benutzt worden sein soll. Hierbei wurden drei Personen verletzt. Ob und wie das Messer eingesetzt wurde bedarf weiterer Ermittlungen. Von zwölf Personen wurden die Personalien festgestellt, drei Strafanzeigen wurden erstellt.



Samstag, 25.05.2024



Sachbeschädigung



Am frühen Samstagmorgen kam es dann in der Bürgermeister-Müller-Straße in Lahnstein zu einer Sachbeschädigung an einem Motorroller und in der Schulstraße an einem geparkten PKW. Diese Sachbeschädigungen sollen durch drei Jugendliche erfolgt sein.



Am Nachmittag des 25.05. kam es dann zu einer Sachbeschädigung an einem Garagentor in der Lahnsteiner Hochstraße. Unbekannte zündeten dort gelagerte Zeitungsprospekte an, sodass die Garage durch eine Brandstelle an der Fassade beschädigt wurde. Das schnelle Eingreifen eines Anwohners, der das Feuer selbständig löschte verhinderte Schlimmeres.

Zeugen werden gebeten, sich mit der PI Lahnstein in Verbindung zu setzen.



Sonntag, 26.05.2024



Diebstahl an E-Bike



An einem abgestellten E-Bike wurde am Sonntag, in der Zeit zwischen 18:00 bis 20:00 Uhr, im Lahnsteiner Rheinquartier der Akku entwendet. Wie der unbekannte Täter die Sicherung des Akkus überwandt konnte nicht geklärt werden.

Auch hier werden Zeugen gebeten, sich zu melden.



Verkehrsunfälle



In der zeit von Freitag bis Sonntag ereigneten sich iim Dienstbezirk der Polizeiinspektion Lahnstein zehn Verkehrsunfälle, bei denen zwei Personen leicht verletzt wurden. Bei drei Unfällen entfernten sich die Unfallverursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.



