Wochenendpressebericht der Polizeiinspektion Boppard Freitag, 09.04.2021, bis Sonntag 11.04.2021, 13:00 Uhr

Emmelshausen, Taschendiebstahl mit anschließender Verwertungstat



Am Samstagmittag wurde einem Kunden des LIDL-Einkaufsmarktes die Geldbörse aus der hinteren Hosentasche entwendet. Der 67-jährige Geschädigte wurde kurz, durch „anfahren“ mit einem Einkaufswagen abgelenkt. Währenddessen wurde sein Portemonnaie aus der Gesäßtasche gezogen. Kurz darauf wurde mittels der entwendeten Geldkarte durch die Täter an einem Geldautomaten eine größere Summe Bargeld vom Konto des Geschädigten abgehoben. Vermutlich hatten die Täter den Geschädigten während des Bezahlvorgangs an der Kasse des Einkaufsmarktes bereits bei der Eingabe seiner PIN beobachtet.

Die Ermittlungen dauern an.



Rhens, Streit um Busfahrkarte endet in körperlicher Auseinandersetzung



Am Samstagnachmittag wurde die Polizei Boppard zu einer Schlägerei nach Rhens gerufen. In einem Bus der Linie 670 kam es zwischen der 61-jährigen Busfahrerin und einem 24-jährigen Fahrgast zunächst zu einer Unstimmigkeit in Bezug auf die Gültigkeit eines Fahrscheins. Nachdem die Busfahrerin den Fahrschein zur Abklärung einbehalten wollte, gipfelte die zunächst verbale Auseinandersetzung in einer wechselseitigen Körperverletzung. Der Sachverhalt spielte sich sowohl im, als auch außerhalb des Busses, an einer Haltestelle, ab.

Nach Sachverhaltsaufnahme und Schlichtung durch die eingesetzten Beamten setzte der Fahrgast seine Reise zu Fuß fort.



