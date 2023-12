Wochenendpressebericht der PI Boppard

Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archiv/Illustration



Am Samstag, den 25.11.2023 gegen 18:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L214 an der Einmündung K96 nach Halsenbach. Hierbei beabsichtige der aus Emmelshausen kommende Fahrer nach links auf die K96 abzubiegen und missachtete hierbei die Vorfahrt des bevorrechtigten Fahrers, der die L214 von Ehr kommend in Fahrtrichtung Emmelshausen befuhr. Der Beifahrer des von Ehr kommenden PKW wurde schwer verletzt. Die beiden Fahrer wurden leicht verletzt.

Am 24.11.2023 zwischen 10:30 und 12:30 kam es auf dem Parkplatz der Bäckerei Höfer in Rhens zu einen Verkehrsunfall, bei dem sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort entfernte. Hierbei wurde die Beifahrertür eines dort geparkten PKW beschädigt.

Außerdem kam es zu drei Verkehrsunfällen, bei denen lediglich Sachschaden entstand. Drei weitere Unfälle sind auf den Zusammenstoß mit Wildtieren zurückzuführen.



Zeugen, die Angaben zu dem unerlaubten Entfernen von der Unfallörtlichkeit auf dem Parkplatz der Bäckerei Höfer in Rhens machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Boppard unter der Telefonnummer 06742-8090 in Verbindung zu setzen.



