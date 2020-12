Archivierter Artikel vom 03.08.2020, 11:05 Uhr

Kastellaun: Verkehrsunfallflucht/Zeugen gesucht Am Samstagmorgen, in der Zeit von 07:30 Uhr bis 12:30 Uhr, wurde in der Lessingstraße, Höhe Hausnummer 32, ein geparkter Opel Corsa durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug erheblich beschädigt.

Dessen Fahrzeugführer fuhr einfach weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet oder sachdienliche Hinweise zum dem flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Simmern, Tel. 06761-9210, in Verbindung zu setzen.



Sohren: Kind mit Quad unterwegs



Bei einer Streifenfahrt in Sohren wurde am Samstagnachmittag ein 9 – jähriges Kind festgestellt, welches mit einem sogenannten „Kinderquad“ auf der Straße unterwegs war. Die Weiterfahrt wurde sofort unterbunden. Bei dem „Kinderquad“ handelt es sich aus verkehrsrechtlicher Sicht um ein Kraftfahrzeug, das nicht für den öffentlichen Verkehr zugelassen und führerscheinpflichtig ist. Da das Kind nicht strafmündig ist, wurde gegen den Erziehungsberechtigten ein Strafverfahren eingeleitet



