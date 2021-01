Wochenendpressebericht Berichtszeitraum: Freitag, 22.01.21, 08:00 Uhr, bis Sonntag, 24.01.2021, 10:00 Uhr

Der Fahrzeugführer wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Am PKW entstand Totalschaden.



Büchenbeuren: Im Graben gelandet



Recht glimpflich verlief ein Verkehrsunfall am frühen Sonntagmorgen auf der B 50 bei Büchenbeuren, als ein PKW – Führer auf schneeglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in einen 4 Meter tiefen Straßengraben rutschte. Der Fahrer blieb unverletzt; am PKW entstand Sachschaden.



Niederweiler: illegale Müllentsorgung



Am Samstagmorgen entdeckte ein Radfahrer am Ausonius-Wanderweg bei Niederweiler eine illegale Müllhalde. Ein bislang unbekannter Täter hatte in einem Waldstück unter anderem alte Farbeimer, einen Ölkanister, PKW – Radkappen und alte Nut-/Federbretter entsorgt. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.



