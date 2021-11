Wochenendbericht vom 19.11 bis 21.11.2021

Einbruchsdiebstahl in Boppard Ohlenfeld Im Zeitraum vom 19.11.2021 auf den 20.11.2021 ereignete sich ein Einbruchsdiebstahl in ein Bürogebäude in Boppard Ohlenfeld.

Durch die Täter wurden diverse Wertgegenstände entwendet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Boppard zu melden.



Verkehrsunfall mit Flucht in Boppard



Durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer wurde im Zeitraum vom 19.11.2021 auf den 20.11.2021 eine Hauswand in der Straße Theodor-Hoffmann-Platz beschädigt. Die Hauswand wurde über mehre Meter mit einem schwarzen Abrieb des Fahrzeugs beschmutzt. Zeugen des Verkehrsunfalls, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion in Boppard in Verbindung zu setzen.



Einbruchsdiebstahl in Waldesch



In Zeitraum vom 17.11 bis 20.11 kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Waldesch. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Boppard zu melden.



Trunkenheit im Straßenverkehr



Im Rahmen einer Allgemeinen Verkehrskontrolle konnte bei dem Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert über 1,1 %o. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Strafverfahren.



