Archivierter Artikel vom 11.10.2020, 08:50 Uhr

Durch bislang unbekannte Täter wurde in der Nacht vom 09.10.2020 auf den 10.10.2020 wiederholt eine Fensterscheibe des Job-Centers in Bendorf mittels Steinwurfes eingeschlagen. Ebenfalls wurde die Fensterscheibe eines Firmengebäudes in der Hauptstraße beschädigt. In beiden Fällen beträgt der Schadenswert ca. 500EUR. Eine weitere Geschädigte meldete sich am Samstag bei der Polizei und gab an, dass ihr Fahrzeug im Lohweg durch unbekannte Täter zerkratzt wurde. Auch hier entstand ein Schadenswert von ca. 500EUR. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bendorf zu melden.



Erneuter Fall von Falschen Polizeibeamten. Ein 95-jähriger Zeuge meldete sich am Nachmittag des 10.10.2020 telefonisch auf der Dienststelle und gab an, dass er einen Anruf von der Polizei erhalten habe mit der Aufforderung einen entsprechenden Geldbetrag von seinem Konto abzuheben und diesen an die angeblichen Beamten auszuhändigen. Durch Beamte hiesiger Dienststelle konnte der Zeuge von diesem Vorhaben abgehalten werden, sodass kein Schaden entstand.



Widerstand nach Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss. Am frühen Morgen des 11.10.2020 wurde der PI Bendorf ein verunfallter PKW zur Personenbeförderung in der Jahnstraße in Vallendar gemeldet. Der Wagen war augenscheinlich alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Fahrzeugführer war flüchtig und im Innenraum konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Nach entsprechenden Ermittlungen konnte der alkoholisierte und leicht verletzte Verantwortliche an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Zwecks medizinischer Untersuchung sowie Entnahme einer Blutprobe sollte dieser in ein Krankenhaus verbracht werden. Hierbei verhielt er sich durchweg provokant sowie aggressiv gegenüber den Beamten und leistete im Anschluss Widerstand, indem er gezielt nach den Einsatzkräften trat. Glücklicherweise wurde hierdurch niemand der eingesetzten Beamten verletzt. Gegen den Beschuldigten wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet und der Führerschein sichergestellt.



