Wochenendbericht der Polizeiautobahnstation Montabaur

Gegen 07:15 Uhr übersah ein LKW-Fahrer beim Fahrstreifenwechsel nach rechts einen auf gleicher Höhe fahrenden PKW und drängte diesen in die Leitplanke ab. Es entstand lediglich Sachschaden. Gegen 08:51 Uhr, am Weitersburger Berg, Fahrtrichtung Trier, wechselte ein Pkw-Fahrer auf den rechten Fahrtstreifen und übersah dabei einen anderen Pkw, dieser wich aus und fuhr ebenfalls in die Leitplanke. Hierbei entstand auch lediglich Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle, Zeugen des Unfalls werden geben, sich bei hiesiger Autobahnpolizei Montabaur zu melden.

Schließlich ereignete sich noch gegen 14:00 Uhr ein weiterer Unfall durch einen Fehler beim Fahrtstreifenwechsel. Im Bereich der Anschlussstelle Bendorf, Fahrtrichtung Dreieck Dernbach, übersah ein LKW-Fahrer bei einem Spurwechsel einen auf gleicher Höhe fahrenden Pkw. Dieser wurde vor den LKW gedrückt und einige Meter mitgeschleift. Der Fahrzeugführer des Pkw wurde leicht verletzt.

Die entstandene Gesamtschadenssumme bei allen drei Verkehrsunfällen wird auf einen unteren fünfstelligen Betrag geschätzt.



Straftaten:



Am 05.03.21, gegen 11:25 Uhr, wurde auf der BAB 3, im Bereich Krunkel, ein 51jähriger niederländischer Pkw-Fahrer kontrolliert. Dabei konnten die eingesetzten Polizeibeamten feststellen, dass der Pkw nicht zugelassen war. Der Mann hatte aus den Niederlanden kommend einen Pkw in Deutschland gekauft und diesen mit niederländischen Händlerkennzeichen versehen. Hierbei handelt es sich um eine verbotene Fernzulassung, gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Zudem wurden im Rahmen der Kontrolle Anzeichen für Drogenbeeinflussung festgestellt, welche sich bei Vortests bestätigten. Ihm wurde daher eine Blutprobe entnommen und entsprechende Anzeigen vorgelegt.

Darüber hinaus wurden bei Verkehrskontrollen am 05.03. gegen 16:00 Uhr bei einem 41jährigen Pkw-Fahrer aus dem Kreis Neuwied und am 06.03. gegen 13:40 Uhr bei einem 24jährigen Pkw-Fahrer aus dem Taunus drogenbeeinflusste Fahrten festgestellt. Gegen beide Personen wurde ebenfalls entsprechende Anzeigen vorgelegt, ihnen wurden Blutproben entnommen und die Weiterfahrten wurden untersagt.



