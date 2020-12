Archivierter Artikel vom 25.10.2020, 08:20 Uhr

Der 34-jährige Fahrer händigte bei der anschließenden Kontrolle einen gefälschten österreichischen Führerschein und Ausweis aus und beabsichtigte damit über seine Wahre Identität und Staatsangehörigkeit zu täuschen. Da der Schwindel auffiel wurde er zur Dienststelle sistiert, wo er anschließend identifiziert werden konnte. Tatsächlich handelte es sich bei dem Fahrer um einen Kosovaren, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Den Beschuldigten erwarten nun diverse Strafanzeigen, sowie eine Prüfung durch die zuständige Ausländerbehörde.



Ebenfalls am Samstagmorgen, gegen 04:30 Uhr, ereignete sich auf der A3, in der Gemarkung Montabaur ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 69-järhiger aus Köln war zunächst mit seinem PKW in Richtung Köln unterwegs. Aufgrund eines Sekundenschlafes nahm er dann einen vorausfahrenden LKW zu spät wahr und fuhr in dessen Auflieger. Bei dem Aufprall wurde der Fahrer des PKW leicht verletzt und anschließend durch die Rettungskräfte in ein Krankenhaus verbracht. Die etwa dreistündige Sperrung zweier Fahrstreifen zur Bergung sowie Reinigung der Fahrbahn führte glücklicherweise nur zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.



Am Samstagnachmittag, gegen 15:45 wurde auf der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt ebenfalls in der Gemarkung Montabaur ein 20-jähriger Fahrzeugführer aus Köln kontrolliert. Aufgrund einer anzunehmenden Drogenbeeinflussung wurde dem jungen Mann die Weiterfahrt untersagt sowie eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurden geringen Mengen Cannabis bei ihm aufgefunden und sichergestellt. Den Beschuldigten erwartet nun ein Strafanzeige und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Weiterhin wird die Fahrerlaubnisbehörde wegen der noch andauernden Probezeit Maßnahmen gegen ihn einleiten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiautobahnstation Montabaur

An der Autobahnmeisterei 6

56412 Heiligenroth



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell