Wochenendbericht der PI Boppard vom 08.04.2022 – 10.04.2022

Ein entsprechender Vertrag wurde jedoch durch die Geschädigten nicht abgeschlossen. Bei dem Schreiben war ein Kündigungsschreiben beigelegt, in welchem Kontodaten für ein Lastschriftmandat eingetragen werden sollten.



Fahren unter Drogeneinfluss



Am Abend des 09.04.2022 beabsichtigte eine Streifenbesatzung einen Verkehrsteilnehmer in Emmelshausen einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der Fahrzeugführer entfernte sich nach den Anhaltesignalen zunächst mit überhöhter Geschwindigkeit von der Örtlichkeit, konnte jedoch im Anschluss im Nahbereich festgestellt und kontrolliert werden. Im Rahmen der Kontrolle wurden bei dem 20 jährigen Fahrer drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen.



Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss



Am 10.04.2022 um ca. 01:00 Uhr touchierte ein 36 jähriger PKW Fahrer beim Rangieren in Boppard ein hinter ihm geparkten PKW. Dieser wurde durch den Zusammenstoß leicht beschädigt. Bei dem Unfallverursacher konnte Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Diesen erwartet nun ein Strafverfahren.



Sachbeschädigung



In der Nacht vom 09.04.2022 auf den 10.04.2022 wurde die Fensterscheibe des Weinhauses Heilig Grab durch unbekannte Täter beschädigt.

Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Boppard zu melden.



