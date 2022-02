Wochenendbericht der PI Boppard 11.02-13.02.22

Nach den bisherigen Ermittlungen scherte der aus Richtung Boppard kommende Fahrzeugführer im Bereich der Kläranlage zum Überholvorgang auf die Gegenspur aus, sah erst dann den entgegenkommenden PKW, so dass er den Überholvorgang wieder abzubrechen versuchte. Beim Wiedereinordnen touchierte das Fahrzeug allerdings zunächst den vorausfahrenden PKW. Der 45-jährige Fahrer verlor im Zuge dessen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte anschließend frontal mit dem entgegenkommenden Fahrzeug. Beide Unfallbeteiligten wurden bei dem Verkehrsunfall nur leicht verletzt. Die B9 war aufgrund der Unfallaufnahme bis ca. 13 Uhr gesperrt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10.000EUR.



Am Samstag, dem 12.02.2022 zwischen 09:20 Uhr und 10:20 Uhr beschädigte ein Fahrzeugführer an der ARAL-Tankstelle in Boppard beim Rückwärtsausparken aus einem Parkplatz am Tankstellengebäude einen Feuerlöscher mitsamt Halterung, einen Wassereimer und die Blechverkleidung des Tankstellendachs und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3.000EUR.

Wir bitten um Hinweise an die Polizei Boppard unter (06742) 809-0 oder piboppard@polizei.rlp.de



Ebenfalls am Samstag, zwischen 08:00 Uhr und 17:00 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Hauptstraße in Pfalzfeld. Hier kam der Fahrzeugführer beim Befahren der Hauptstraße vermutlich von der Fahrbahn ab und touchierte mit seinem Rad einen Palisadenstein an der Grundstücksgrenze eines an der Straße gelegenen Mehrfamilienhauses. Der Palisadenstein brach vermutlich aufgrund dessen ab und beschädigt beim Herunterfallen den rechten Frontbereich eines quer zur Straße in der Grundstückseinfahrt parkenden PKW. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5.000EUR.

