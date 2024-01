Wildunfall mit 2 verletzen Personen

Symbolbild Foto: dpa

Der 21-jährige PKW Fahrer aus dem Rhein-Lahn-Kreis befuhr mit dem 18-jährigen Beifahrer aus dem Raum Koblenz die B49 von Montabaur kommend in Fahrtrichtung Koblenz. Er gab an, dass plötzlich ein Dachs auf die Fahrbahn lief. Er wollte einen Zusammenstoß verhindern und wich dem Tier aus. Dabei verlor er auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Der PKW kollidierte mit zwei Schildern und wurde total beschädigt. Die beiden Insassen des PKW wurden mit leichten Verletzungen in ein Koblenzer Krankenhaus verbracht.



