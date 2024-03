Wildschwein im Stadtgebiet Boppard

Anzeige





Die zuständigen Behörden wurden durch die Polizei Boppard in Kenntnis gesetzt, zusätzlich wird das Gebiet aktuell zur Feststellung des Standortes des Wildschweins bestreift.



Sollten Sie das Wildschwein in der Nähe Ihres Grundstücks sehen, bitte melden Sie die Sichtung an die Polizei Boppard. Zusätzlich sollten sie Türen bei Sichtung schließen und einen Kontakt mit dem Wildschwein vermeiden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Boppard

tel. 06742 809-0

piboppard@polizei.rlp.de



