Widerstand nach Verkehrskontrolle

Am Dienstag, den 22.10.24, kam es gegen 18:00 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle zu einer Widerstandshandlung.

Dabei wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand und zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Im Rahmen der Verkehrskontrolle kam es zu einem tätlichen Angriff auf einen Polizeibeamten. Der Beschuldigte wurde daraufhin unverzüglich mit einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht und gefesselt. Der Proband wurde im Anschluss zur Dienststelle verbracht, wo ihm auf Anordnung eine Blutprobe entnommen wurde. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.



Der PKW wurde nun nach entsprechender Anordnung zum Zwecke der Verwertung sichergestellt. Grund dafür waren bereits mehrere gleichgelagerte Verkehrsdelikte.



Es ist davon auszugehen, dass Zeugen den Vorfall beobachtet haben. Diese werden gebeten sich mit der Polizei in Andernach in Verbindung zu setzen.



