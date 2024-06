Koblenz

Westerburg – Schüler/-innen nach Verwendung von Reizgas leicht verletzt (Nachtragsmeldung)

Von Polizeipräsidium Koblenz (ots)

Mit Bezug auf die Erstmeldung von 13.50 Uhr kann das Polizeipräsidium Koblenz weitere Informationen veröffentlichen: Nach derzeitigem Stand haben vermutlich drei Schüler der Realschule Plus in Westerburg Reizgas in einem Klassenraum versprüht, was zur Verletzung von insgesamt 23 Personen (2 Lehrkräfte sowie 19 Schüler/-innen und 2 Verantwortliche im Alter von 10-16 Jahren) geführt hat.