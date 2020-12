Werkzeugdiebstahl

Archivierter Artikel vom 27.07.2020, 15:14 Uhr

In der Nacht vom So. 19. auf Mo. 20.07.2020 kam es in den frühen Morgenstunden gegen 03:30 Uhr zu einem Diebstahlsversuch von einer Baustelle in der Nähe des Bahnhofs in Boppard.

Koblenz (ots). In der Nacht vom So., 19. auf Mo., 20.07.2020 kam es in den frühen Morgenstunden gegen 03:30 Uhr zu einem Diebstahlsversuch von einer Baustelle in der Nähe des Bahnhofs in Boppard. Hierbei versuchte ein derzeit unbekannter Täter Werkzeuge von einem nahegelegenen Baustellengelände zu entwenden und durch die Bahnunterführung abzutransportieren. Im Zusammenhang mit den Ermittlungen konnte ein älterer Fahrradanhänger aufgefunden werden, dessen Herkunft derzeit unbekannt ist. Der einfache Fahrradanhänger ist auffallend zweifarbig (weiß-schwarz) lackiert. Wer kann Hinweise bzgl. der Herkunft des Anhängers geben? Wo ist dieser Fahrradanhänger bereits aufgefallen?



Hinweise bitte an PI Boppard 06742/809-0 oder piboppard@polizei.rlp.de



