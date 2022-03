Wer kann Hinweise geben?

Der BMW war am Sonntag, den 13.03.2022 kurz nach 16:00 Uhr auf den Wirtschafts- und Waldwegen zwischen der B 327 und dem Kühkopf unterwegs.

Spaziergänger oder Fahrradfahrer, welche sich in diesem Bereich befanden und den BMW wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizei Koblenz, Haus des Jugendrechts, unter der Telefonnummer 0261- 103 1319 (Mo-Do 8-16 Uhr, Fr 8-13 Uhr) in Verbindung zu setzen



