Wer hat Frida gesehen?

Seit Dienstag, dem 3. Mai um 14 Uhr wird „Frida“ vermisst. Frida ist ein junges Soayschaf, welches vor allem an der wildfarbenen Wolle zu erkennen ist.

Anders als bei den meisten ihrer Artgenossen sind ihr auch noch keine Hörner gewachsen. Normalerweise lebt sie in Boppard in der Nähe der Buchholzer Straße auf dem Berg. Jetzt ist sie aber nicht mehr da und wird schmerzlich vermisst.



Die Polizeiinspektion Boppard bittet um Hinweise zum Verbleib des Tieres.



