weißer VW-Transporter nach Unfallflucht gesucht

In der Nacht vom 01. auf den 02. Mai wurde ein PKW zunächst auf der A 1 am Ende des Baustellenabschnitts bei Schweich in Fahrtrichtung Hunsrück von einem überholenden weißen Kleintransporter nach rechts abgedrängt.



Das Auto musste nach rechts ausweichen und streifte die dort aufgestellten Warnbaken.



Der Transporter, vermutlich ein weißer VW-Crafter, setzte sein Fahrt

über die A 602 in Richtung Trier fort. Der Geschädigte folgte diesem und wollte ihm bei einem Überholvorgang in Höhe der Ortslage Kenn durch Zeichen auf den verursachten Unfall aufmerksam zu machen.

Als der PKW neben ihm fuhr, zog der Unfallverursacher dann nach links und es kam zu einem seitlichen Anstoß der beiden Fahrzeuge.

Wiederum setzte der Transporter seine Fahrt unbeirrt fort.

Das flüchtige Fahrzeug müsste unfallbedingte frische Lackschäden an der Fahrerseite aufweisen.

Die Autobahnpolizei Schweich bittet um Zeugenhinweise zum flüchtigen Kleintransporter.



