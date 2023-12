Weihnachtsgruß der Blaulichtfamilie

Die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben der Stadt Andernach, der Verbandsgemeinde Pellenz und der Verbandsgemeinde Weißenthurm trafen sich auch in diesem Jahr wieder, um ein gemeinsames Foto in den Andernacher Rheinanlagen aufzunehmen.

QR Code Foto: Polizeipräsidium Koblenz





Nachdem im letzten Jahr ein Neujahrsfoto im Fokus stand, wurden kürzlich im Beisein von 60 Einsatzkräften ein gemeinsames Weihnachtsfoto sowie eine Videobotschaft aufgenommen. Im Zentrum des Treffens standen der Zusammenhalt, die Einigkeit sowie die Gemeinschaft der Einsatzkräfte.



Im vergangenen Jahr galt es für die Blaulichtfamilie zahlreiche Einsätze zu bewältigen. Hierbei trafen die verschiedenen Organisationen nicht selten aufeinander. Die gemeinsame Aus- und Fortbildung mit organisationsübergreifenden Übungen ist nur ein wichtiger Bestandteil der positiven Zusammenarbeit. Die Bürgerinnen und Bürger können sich jederzeit auf ihre Einsatzkräfte verlassen. Die ehrenamtlichen und hauptamtlichen Einsatzkräfte sind 365 Tage im Jahr rund um die Uhr an Land, im Wasser und in der Luft im Einsatz, um medizinische Hilfe zu leisten, Brände zu löschen, Straftaten zu verfolgen, Gefahren auf dem Wasser zu verhindern und technische Hilfe zu leisten. Die Sicherheit und das Wohlergehen der Menschen stehen hierbei im Vordergrund.



Die gesamte Blaulichtfamilie wünscht allen Bürgerinnen und Bürger ein frohes und friedliches Weihnachtsfest sowie ein gutes, gesundes und vor allem sicheres Jahr 2024.



Das Video kann unter dem QR-Code oder folgender Internetadresse ( https://www.youtube.com/watch?v=0XWP9Ork_X8) abgerufen werden.



