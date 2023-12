Wechsel in der Dienststellenleitung der Polizeiinspektion Idar-Oberstein

v. l. Landrat Miroslaw Kowalski, Polizeirätin Kimberly Short, Behördenleiterin Anja Rakowski, Polizeioberrat Sebastian Schick Foto: Polizeipräsidium Trier



Gleichzeitig verabschiedete Rakowski den vorherigen Dienststellenleiter, Polizeioberrat (POR) Sebastian Schick, der zum 1. Oktober in das Ministerium des Innern und für Sport nach Mainz versetzt wurde.



Einen besonderen Dank richtete sie an den Hausherren und Gastgeber, Herrn Bürgermeister und Ordnungsdezernenten Friedrich Marx, der in Vertretung von Oberbürgermeister Frühauf, einer der geladenen Gäste war. „Dies ist ein Beweis für die gute und fruchtbare Zusammenarbeit von Kommune und Polizei in Idar-Oberstein“, sagte die Behördenleiterin.



Kimberly Short trat im Mai 2011 in den Polizeidienst und absolvierte 2014 erfolgreich das Studium an der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz.

In ihrer bisherigen Laufbahn hat Frau Short an verschiedenen Dienststellen als Sachbearbeiterin im Wechselschichtdienst gearbeitet und als Einsatzsachbearbeiterin bei der Bereitschaftspolizei agiert.

Erste Führungsaufgaben übernahm sie im Jahr 2018 im Rahmen mehrerer Personalfördermaßnahmen. Am 1. Oktober 2023 wurde sie, nach ihrem erfolgreichen Masterstudium an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster, zur Polizeirätin ernannt.



In ihrer Ansprache attestierte die Behördenleiterin des Polizeipräsidiums der neuen Dienststellenleiterin ein von Beginn an besonders großes Engagement und hohen Wissensdurst zu polizeilichen Fragestellungen. Von daher sei ihr steiler Aufstieg in die herausgehobene polizeiliche Führungsebene folgerichtig und nur eine Frage der Zeit gewesen. Nun trage sie die Verantwortung für ihre 51 Mitarbeitenden und für die Sicherheit von etwa 55.000 Menschen, die im rund 390 Quadratkilometer umfassenden Dienstgebiert der Polizeiinspektion Idar-Oberstein leben.

„Sie übernehmen eine sehr gut aufgestellte Dienststelle. Nutzen Sie die fachlichen Qualitäten und die Motivation Ihrer Mitarbeitenden zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger in der Region“, gab die Behördenleiterin der neuen Dienststellenleiterin mit auf den Weg.



Zur Bewältigung dieser Verantwortung wünschte Frau Rakowski der 33-jährigen Polizeirätin Kimberly Short alles Gute, Spaß an der Arbeit und das erforderliche Quäntchen Glück.



Ihr Vorgänger bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein, POR Sebastian Schick, begann 1995 seinen Dienst bei der Polizei Rheinland-Pfalz und war zunächst bei der Bereitschaftspolizei tätig. Nach Verwendungen in verschiedenen Funktionen in den Polizeipräsidien Mainz, Koblenz und Rheinpfalz folgte das Masterstudium an der Deutschen Hochschule der Polizei. Seit 2015 ist POR Schick mit Lehr- und Führungsaufgaben im Höheren Polizeidienst betraut.

Bevor er im Oktober 2019 die Leitung der Polizeiinspektion Idar-Oberstein übernahm, unterrichtete er etwa vier Jahr als Dozent an der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz.



In den vier Jahren als Dienststellenleiter war Schick mit vielen Herausforderungen in unterschiedlichsten polizeilichen Sonderlagen konfrontiert. Herausragend dabei war sicherlich der Mord an dem Studenten Alex W., der in einer Tankstelle jobbte und während der Corona-Pandemie von einem Maßnahmenkritiker erschossen wurde.



Insgesamt sei die Zeit der Pandemie eine die Polizei herausfordernde gewesen. Sebastian Schick habe diese mit Bravour gemeistert.

„Wenn Sie jetzt als Führungsreferent in die Polizeiabteilung des Mainzer Innenministeriums wechseln, werden die Herausforderungen an Sie andere sein, sicherlich aber keine leichteren. Aber auch die, da bin ich mir sicher, werden Sie meistern“, prognostizierte Anja Rakowski dem scheidenden Inspektionsleiter.

Auch ihm wünschte sie Fortune und alles Gute für die Zukunft.



Dankes- und Grußworte sowie die Bekräftigung der Angebote zur Zusammenarbeit entrichteten Bürgermeister Friedrich Marx für die Stadtverwaltung Idar-Oberstein, Oberstaatsanwalt Kai Fuhrmann für die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach sowie der Vorsitzende des Örtlichen Personalrats der Polizeidirektion Trier, Heiko Zwank.



Sebastian Schick ließ die vier Jahre als Dienststellenleiter in seinen Abschiedsworten kurz Revue passieren. „Ich gehe mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Die vier Jahre in Idar-Oberstein waren für mich die bisher schönsten in meiner Laufbahn“, erklärte Schick und bedankte sich bei allen Kooperationspartnern, besonders jedoch bei seinen Mitarbeitenden.



„Mit der Übernahme der Dienststellenleitung in Idar-Oberstein geht für mich ein Wunsch in Erfüllung. Führung übernehmen, Dinge mitgestalten zu können und doch nah an den Menschen zu arbeiten, ist für mich die attraktivste Funktion innerhalb der rheinland-pfälzischen Polizei“, betonte Kimberly Short in ihrer Antrittsrede. Sie bedanke sich für das in sie gesetzte Vertrauen sowie für die herzliche und unterstützende Aufnahme durch ihre Mitarbeitenden.

Den Kooperationspartnern bot sie Kontinuität an, adressiert an die Bürgerinnen und Bürger der Region versprach sie, sich für eine Region in Sicherheit einzusetzen: „Wir sind für Sie da!“



Nach einem weiteren Grußwort mit den besten Wünschen für die Zukunft durch den Polizeiseelsorger, Hubertus Kesselheim, bot sich den Anwesenden bei einem kleinen Stehempfang die Gelegenheit, Abschied zu nehmen und sich kennen zu lernen.



