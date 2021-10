Warnung: Telefonbetrüger in der Region aktiv

Falsche Polizeibeamte und andere Telefonbetrüger sind aktuell in der Region aktiv.



Seit dem heutigen Vormittag meldeten sich mehrere Geschädigte solcher Betrugsversuche bei der Polizei.



Vorrangig treten die Täter bei den heute gemeldeten Fällen als falsche Polizeibeamte oder Staatsanwälte auf und geben vor, ein Angehöriger der Angerufenen habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Um eine Festnahme oder Haft des Angehörigen abzuwenden, sollen die potentiellen Opfer einen hohen Geldbetrag an die angeblichen Beamten übergeben.



So machte sich ein 70-jähriger Geschädigter aus der Region bereits mit einem mittleren fünfstelligen Geldbetrag auf den Weg nach Trier, um dieses dort den vermeintlichen Polizeibeamten auszuhändigen. Glücklicherweise erkannte er den Betrugsversuch und verständigte die echte Polizei.



Schützen Sie sich, ihre Angehörigen und Bekannten vor solchen Taten, indem Sie sich über die Maschen informieren und Ihr Umfeld warnen.

Informationen zu den verschiedenen Varianten des sogenannten Call-Center-Betruges finden Sie unter https://s.rlp.de/betuppen.



