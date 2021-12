WARNUNG: Falsche Polizeibeamte im Bereich Koblenz aktiv

Meist versuchten die Tatverdächtigen, die sich am Telefon als angebliche Polizeibeamte ausgeben, mit den üblichen Schockanrufen an das Geld der Senioren zu gelangen.



Diese geben an, dass ein naher Angehöriger in einen schweren Unfall verwickelt sei, bei dem eine Person ums Leben kam. Zur Abwendung einer Haftstrafe soll eine hohe fünfstellige Kaution gezahlt werden.



Bislang kam es zu keinem finanziellen Schaden.



Wer solche Anrufe erhält, sollte das Gespräch abbrechen und sich umgehend bei der zuständigen Polizeidienststelle melden.

Bitte seien Sie wachsam und warnen Sie Ihre Angehörigen.



