Warnmeldung der Polizei Andernach ACHTUNG TRICKBETRÜGER am Telefon

Andernach (ots).



Andernach (ots) – Zurzeit häufen sich wieder die s.g. Schockanrufe im

Dienstgebiet der Polizei Andernach. In diesen Anrufen wird versucht, sich das

Vertrauen von älteren Menschen zu erschleichen, in dem man am Telefon vorgibt,

dass man ein Enkel/Angehöriger sei und einen schweren oder tödlichen

Verkehrsunfall verursacht habe. Im Anschluss wird nach hohen Geldsummen und /

oder Schmuck gefragt. Die Polizei bittet um äußerste Vorsicht und mahnt, diese

Anrufer nicht ernst zu nehmen. Eine weitere Masche ist es, sich als angeblicher

Polizeibeamter auszugeben. Hier suggeriert man dem Opfer, dass man Einbrecher

festgenommen habe, die ein Liste mit sich führten, auf der die Anschrift des

Opfers steht. Auch hier fragt man nach Wertgegenständen / Bargeld. Wenn das

Opfer den Besitz von Wertgegenstände/Bargeld bestätigt, wird dieses gebeten,

dies an einen Polizeibeamten auszuhändigen, der vorbeikommt, damit die

angeblichen Einbrecher nicht ran kommen.



