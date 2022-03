WARNMELDUNG der PI Andernach hinsichtlich falscher Polizeibeamter / Enkeltrick

Es wird von Seiten der Polizei daraufhin hingewiesen, dass es sich hierbei um Betrüger handelt, die die Opfer im weiteren Verlauf des Gespräches auffordern, Geld oder Wertgegenständen den s.g. Polizeibeamten oder deren Kollegen auszuhändigen.

Die Polizei geht so nicht vor.



Außerdem könnte auch der s.g. Enkeltrick wieder versucht werden. Auch hier rufen nicht die Enkel an, sondern Betrüger die die Enkeltrickmasche versuchen.

Gehen sie nicht auf die Gespräch oder Forderungen ein und beenden sie die Gespräche.



