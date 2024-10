VU-Flucht / Pritschenwagen verliert Fässer auf der Autobahn

Am 23.10.2024 gegen 07:57 verlor ein bislang unbekannter Pritschenwagen auf der Bundesautobahn 3 in Fahrtrichtung Köln, kurz vor der Anschlussstelle Neuwied, drei blaue 50 Liter Fässer von seiner Ladefläche.

Diese Fässer verteilten sich auf der Fahrbahn, wodurch die Verkehrsteilnehmer stark gefährdet wurden. Der unbekannte Fahrer des Pritschenwagen hielt auf dem rechten Seitenstreifen, rannte auf die Fahrbahn und konnte ein Fass von der Fahrbahn entfernen. Ein anderer Verkehrsteilnehmer erkannte eines der restlichen zwei Fässer zu spät und kollidierte mit diesem. Der Fahrer des unbekannten Pritschenwagen entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, welche den Verlust der Ladung oder Angaben zum flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Montabaur in Verbindung zu setzen



