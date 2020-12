VU / Nachtragsmeldung zum VU auf der K58 bei Ravengiersburg

Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet eine Pkw Fahrerin, welche die K58 von Oppertshausen in Fahrtrichtung Ravengiersburg befuhr, aus Unachtsamkeit auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Pkw. Die 53-jährige Pkw Fahrerin wurde mit leichten Verletzungen vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert, welches sie jedoch zwischenzeitlich wieder verlassen konnte. Der entgegen kommende Pkw Fahrer wurde nicht verletzt. An beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt ist der Unfall daher noch glimpflich verlaufen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Simmern



Telefon: 06761-9210

pisimmern@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell