VU mit zwei schwerverletzten Fahrradfahrern

Heute gegen 14:15 h kam es in Oberwesel auf der Koblenzer Straße zu einem folgenschweren Verkehrsunfall.

Eine 85-jährige Pkw-Fahrerin rollte beim Anfahren auf einer ansteigenden Straße leicht mit ihrem Pkw zurück. Um dies zu korrigieren trat sie zu kräftig aufs Gaspedal und fuhr unkontrolliert über eine Einmündung. Dort durchbrach sie ein Metallgeländer und fuhr eine ca. 1 m hohe Böschung hinunter. Hierbei wurden ein Telefonverteilerkasten und ein Briefkasten erheblich beschädigt. Anschließend kollidierte sie mit zwei Fahrradfahrern, ehe sie ihr Fahrzeug in einer Einfahrt zum Stillstand brachte. Die beiden aus NRW stammenden Fahrradfahrer wurden schwerverletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Unfallverursacherin erlitt einen Schock.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

-PI Boppard-

Telefon: 06742 / 809-0

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell