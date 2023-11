VU Flucht, mit verletzter Person, Mülheim-Kärlich, Ringstraße, Höhe Hausnummer 1

Symbolbild: Die Polizei ist zufrieden, dass das Fest so friedlich war. Foto: dpa

Am 10.10.2023, gegen 13:15 Uhr, parkte ein Kleinlaster mit offener Ladefläche (Schrottsammler), im Bereich der o.g. Örtlichkeit, am Fahrbahnrand.

Als der Geschädigte die Beifahrertüre des Kleinlasters geöffnet hatte, fuhr eine weibliche E-Bike Fahrerin, die den Gehweg verbotswidrig nutzte, gegen diese Türe, woraufhin diese zunächst nach vorne geschoben wurde und anschließend durch den Schwung zu fiel.

Da der Beifahrer im Begriff war, ins Fahrzeug einzusteigen, wurde diesem durch die Türe die Finger so eingeklemmt, dass er sich später in ärztliche Behandlung begeben musste.

Nachdem die Tür zugefallen war, wurde der Verletzte von einem weiteren E-Bike Fahrer beleidigt. Es dürfte sich hierbei um den Ehemann der Unfallverursacherin gehandelt haben, da beide zusammen die Unfallstelle verließen, ohne dass die Frau ihren Pflichten nachkam.

Die E- Bike Fahrerin wird wie folgt beschrieben: ca. 50- 60 Jahre alt, 160- 170 cm groß und trug eine weiße Bluse.



Zeugen die Hinweise zu dem Unfall oder zu dem Radfahrerpaar geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Andernach zu melden. Der Schrottsammler wird ebenfalls als Zeuge benötigt. Auch diese möge sich bitte bei der Polizei in Andernach melden.

Tel: 02632 – 9210 oder piandernach@polizei.rlp.de



