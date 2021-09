Vorsicht! Trickdiebe in Koblenz unterwegs

Am Dienstag, dem 07.09.2021, gegen 11:30 Uhr, wurde eine 84 jährige Dame, die in der Emser Straße in Koblenz wohnt, durch eine ihr unbekannte Frau um Hilfe ersucht.

Die Unbekannte gab an, eine wichtige Nachricht für eine Nachbarin abgeben zu müssen. Hierzu ließ die Geschädigte die Frau in ihre Wohnung. Dabei ließ die Unbekannte augenscheinlich für einen im Treppenhaus wartenden Mann die Wohnungstür offenstehen. Sie lenkte die Wohnungsinhaberin ab, indem sie angab einen Zettel schreiben zu müssen, da sie die Nachbarn nicht angetroffen hätte.

Der unbekannte Mann entwendete währenddessen Goldschmuck der Geschädigten aus deren Schlafzimmer und verließ anschließend unbemerkt die Wohnung.

Bei der unbekannten Frau soll es sich um eine korpulente, ca. 50 Jahre alte, deutsche Mundart sprechende, blonde, schick gekleidete Dame gehandelt haben.

Der männliche Täter soll einen dunklen Vollbart tragen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lahnstein in Verbindung zu setzen.



