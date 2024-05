Montabaur

Vorankündigung – Vollsperrung BAB 3, Richtungsfahrbahn Frankfurt/Main, zwischen dem AD Dernbach und der AS Montabaur am 25.05.2024, in der Zeit von 04.00 bis 05.00 Uhr.

Von Verkehrsdirektion Koblenz (ots)

i Symbolbild Foto: Armin Weigel/dpa

Aufgrund des folgenschweren Verkehrsunfalls am 19.05.2024 auf der BAB 3, in Höhe der AS Montabaur, Richtungsfahrbahn Frankfurt/Main, muss die Autobahn am 25.05.2024, in der Zeit von 04.00 Uhr bis 05.00 Uhr, zwecks Unfallrekonstruktion noch einmal voll gesperrt werden.