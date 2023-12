Vollsperrung der A3 nach Unfall mit mehreren Fahrzeugen (Nachtragsmeldung)

Am 16.11.2023 gegen 23:30 Uhr erhielt die Polizeiautobahnstation Montabaur mehrere Notrufe über einen Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen auf der Autobahn A3 in Fahrtrichtung Frankfurt (s. Pressevorabinformation). Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen befuhr ein Sattelzug, welcher mit Flugzeugteilen beladen war, die Autobahn A3. Aus noch ungeklärter Ursache verlor der Sattelzug zwischen den Anschlussstellen Montabaur und Diez ein größeres Flugzeugteil.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen befuhr ein Sattelzug, welcher mit Flugzeugteilen beladen war, die Autobahn A3. Aus noch ungeklärter Ursache verlor der Sattelzug zwischen den Anschlussstellen Montabaur und Diez ein größeres Flugzeugteil. Das auf der Fahrbahn befindliche Teil wurde von mehreren nachfolgenden Verkehrsteilnehmern überfahren.

An der Unfallörtlichkeit konnten insgesamt 17 beschädigte Fahrzeuge festgestellt werden, von denen 12 nicht mehr fahrbereit waren. Eine Fahrzeugführerin wurde in Folge des Unfalls leicht verletzt.

Auf der Richtungsfahrbahn Frankfurt bestand im Zeitraum von 23:40 Uhr bis 2:55 Uhr aufgrund der Unfallaufnahme, der Reinigung der Fahrbahn und der Bergung von Fahrzeugen eine Vollsperrung.

Inzwischen konnte der unfallverursachende Sattelzug ermittelt werden.

Die Höhe des Sachschadens kann aktuell noch nicht genauer beziffert werden.



Bei der Einsatzbewältigung waren neben der Polizeiautobahnstation Montabaur, die Polizeiinspektion Montabaur, die Autobahnmeisterei Heiligenroth sowie der Rettungsdienst beteiligt.



