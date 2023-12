Vollsperrung BAB 48, FR Dernbach nach Austritt Kraftstoff am Abend des 31.10.2023

Symbolbild Foto: Armin Weigel dpa





Die Richtungsfahrbahn der BAB 48 in FR Dernbach musste ab der Anschlussstelle Bendorf ab 18:15 Uhr voll gesperrt werden. Die Vollsperrung selbst dürfte ab ca. 21 Uhr wieder sukzessive geöffnet werden. Die Reinigung der Fahrbahn wird noch eine Zeit in Anspruch nehmen.



Neben der Polizeiautobahnstation Montabaur waren noch Kräfte der FFW VG Vallendar und Stadt Bendorf sowie mehrere Angehörige der Autobahnmeisterei Montabaur im Einsatz.



