Vollbrand eines PKW auf der BAB 3

53577 Neustadt (Wied) (ots) – Am Morgen des 04.12.2021, gegen 00:30 Uhr, meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer ein brennendes Fahrzeug auf der BAB 3, in Fahrtrichtung Frankfurt am Main, in Höhe Kilometer 53,5.