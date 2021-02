Vier Verkehrsunfälle mit Sachschaden auf der A48 in Fahrtrichtung Trier im Bereich Bendorf und Koblenz am Morgen des 01.02.2021

BAB 48, Bereich Bendorf und Koblenz (ots) – Gegen 07.26 Uhr übersah ein Lkw-Fahrer in Höhe der Auffahrt Bendorf beim Fahrstreifenwechsel nach rechts einen dort fahrenden Pkw.

Beide Fahrzeuge stießen seitlich zusammen. In dem daraus resultierenden Rückstau kam es zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Pkw`s.



Fast zeitgleich ereignete sich im Bereich des Autobahnkreuzes Koblenz zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Pkw`s. Auch hier kam es anschließend zu einem Rückstau, in welchem sich dann ein weiterer Auffahrunfall zwischen zwei Transportern ereignet. Bei allen 4 Verkehrsunfällen entstand lediglich Sachschaden, teilweise im mittleren vierstelligen Bereich.



Rückfragen bitte an:



Autobahnpolizeistation Montabaur



Telefon: 02602-9327 0

www.polizei.rlp.de/vd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell