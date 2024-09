Viele Verkehrsunfälle im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Lahnstein

Anzeige





Zunächst wurde ein Unfall in Braubach in der Rheinstraße im Bereich der Unterführung gemeldet. Vor Ort stellten die eingesetzten Beamten fest, dass die Unfallverursacherin, von der Stadtmitte kommend in Richtung B42 fahrend, in der Unterführung einen vor ihr fahrenden PKW zu spät bemerkte und nach einem Bremsvorgang an diesem vorbeifuhr. Dabei streifte sie den PKW und kollidierte im Bereich der Unterführung zweifach mit der Betonwand. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, das Fahrzeug der Unfallverursacherin musste abgeschleppt werden.



Fast zeitgleich wurde ein Unfall in Lahnstein im Bereich der Baustelle B42/ B260 gemeldet. Ein weißer LKW oder Transporter, der in Richtung Bad Ems fuhr, beschädigte mehrere Fahrbahntrennungen. Die Geschädige fuhr über die auf der Straße liegenden Teile, dabei wurde ihr PKW im Unterbodenbereich beschädigt. Da Öl austrat, musste die Freiwillige Feuerwehr Lahnstein Erstmaßnahmen bis zum Eintreffen der Straßenmeisterei Bad Ems treffen. Der beschädigte PKW wurde abgeschleppt. Es kam zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen. zum unfallflüchtigen Verursacher liegen derzeit keine weiteren Erkenntnisse vor. Die Polizei Lahnstein bittet Zeugen sich zu melden.



Ein weiterer Unfall ereignete sich in Koblenz in der Bächelstraße.

Eine Fahrradfahrerin stürzte und verletzte sich dabei, so dass sie nach erster ärztlicher Versorgung vor Ort in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Das Fahrrad der Frau beschädigte bei dem Sturz noch einen PKW.



Gegen 09.30 Uhr kam es in Lahnstein in der Adolfstraße Kreuzung Südallee zu einem Verkehrsunfall wegen Vorfahrtsmissachtung. Ein von der Südallee kommender PKW missachtete die Vorfahrt des in der Adolfstraße fahrenden PKW und kollidierte mit diesem. Dabei wurden beide Airbags der Fahrzeuge ausgelöst, eine Fahrerin wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeug wurden abgeschleppt.



Zusätzlich musste durch die Polizei Lahnstein drei sogenannte Bagatellunfälle im Zeitraum bis 10.00 Uhr aufgenommen werden, bei denen es zu im Rahmen von Park- bzw. Wendemanövern zu Sachschäden kam.



Die Unfallaufnahmen erfolgten mit dankenswerter Unterstützung der PI Koblenz 1 und der PI St. Goarshausen.



