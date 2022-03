Viele Anrufe falscher Polizeibeamter – Haftbefehl vollstreckt – Jugendliche machen Randale

Nach wie vor rufen falsche Polizeibeamte an Wie schon in den letzten Tagen mehrfach gemeldet, überziehen unbekannte Täter derzeit die gesamte Region mit Anrufen bei vermeintlich älteren Personen, um sich als falsche Polizeibeamte oder in Not geratene Angehörige auszugeben und die Angerufenen um Geld und Wertgegenstände zu betrügen.



Meist wird die Geschichte erzählt, dass in der Nachbarschaft Personen auf Diebestour festgenommen wurden die die Absicht hatten, auch bei dem Angerufenen einzubrechen. Daher käme gleich ein Polizeibeamter vorbei, der Geld und Wertsachen abholen würde. Auf diese Betrugsmasche sollte man nicht hereinfallen.



Die Kriminalpolizei warnt daher erneut: gehen Sie auf keinen Fall auf solche Betrugsversuche ein. Legen Sie einfach auf bzw. verständigen Sie Ihre örtlich zuständige Polizeiinspektion.

Aber suchen Sie sich die Rufnummer selbst heraus. Auf keinen Fall die Rückruf-Funktion des Telefons nutzen. Denn dann haben Sie die Betrüger wieder am Telefon und der Betrug geht weiter.



Eigentlich wollte er nur was fragen...



Im Rahmen eines „Beratungsgesprächs“ am gestrigen späten Vormittag mit Polizeibeamten der Polizeiinspektion Koblenz 1 fiel auf, dass der Fragesteller mit Haftbefehl gesucht wird. Bei der auf die Festnahme folgenden Durchsuchung kam auch noch ein kleines Tütchen mit Cannabis zum Vorschein.

Der Betroffene wurde in die JVA Koblenz eingeliefert und sitzt dort jetzt seine Strafe ab. Eigentlich wollte er doch nur was fragen...



Wer rennt – „verbrennt“!



Im Rahmen der allgemeinen Streifentätigkeit stellte gestern gegen 12:00 h eine Streife der Polizeiinspektion 1 im Bereich des Busbahnhofs am Hautbahnhof Koblenz einen männlichen Radfahrer fest, der beim Erblicken des Streifenwagens fluchtartig die Örtlichkeit verlassen wollte.

Bei einer Personenkontrolle auf der Spiegelfäche stellte sich sehr schnell der Grund für seine Flucht heraus. Neben einem Joint wurde auch noch ein gefälschter Impfausweis zutage gefördert.

Den Betroffenen erwarten nur Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetzt sowie wegen Urkundenfälschung.



Jugendliche machen Randale



In der Gulisastraße in Koblenz-Güls wurden gestern Abend um 22.15 h mehrere randalierende Jugendliche gemeldet, die dort überlaut Musik hören und Sachbeschädigungen an Straßenlaternen begehen würden.

Die eingesetzte Streife der Polizeiinspektion Koblenz 2 fand den Sachverhalt so bestätigt und kontrollierte an Ort und Stelle die Personalien.

Während der Kontrolle verhielten sich die 14 bis 16-jährigen Jugendlichen gegenüber den Polizeikräften sehr respektlos. Vorgefundene Alkoholika und Zigaretten wurden vernichtet, die Jugendlichen erhielten einen Platzverweis.



