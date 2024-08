Versuchter Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus

Am gestrigen Mittwoch, den 7. August, gegen 7 Uhr, wurde der Geschädigte durch Geräusche im Bereich seiner Wohnungstür in der Neustraße geweckt und konnte zwei männliche Personen im Hausflur wahrnehmen.

Die beiden bislang unbekannten Täter gaben sich auf Ansprache als angebliche Polizeibeamte aus und entfernten sich dann von der Tür. Durch den Türspion konnte der Geschädigte jedoch noch sehen, dass eine der Personen einen ungewöhnlichen länglichen Gegenstand in der Hand hielt.



Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden: 0651 9779-2290.



