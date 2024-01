versuchter und und vollendeter Einbruch in Geschäftsräume

In dem Zeitraum vom 4. Januar, 20 Uhr, bis 5. Januar, 8 Uhr, schlugen unbekannte Täter mit einem Stein die Scheibe eines Ausstellungskastens eines Elektrohandels in der Paulinstraße ein.

Symbolbild Foto: dpa



Entwendet wurden diverse elektronische Kleingeräte. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf einen geringen vierstelligen Betrag.



Darüber hinaus bemerkte ein Passant am 7. Januar, gegen 9:22 Uhr, eine zersprungene Schaufensterscheibe in der Simeonstraße und eine männliche Person mit schwarzer Jacke und Kapuze, welche weggelaufen sei. Weitere Hinweise zu der Person bestehen nicht.

Der bislang unbekannte Täter hatte versucht, die Schaufensterscheibe mit einem Stein einzuschlagen.



Ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.



Die Kriminalpolizei ermittelt in beiden Fällen und bittet Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, sich unter der 0651/9779-2290 zu melden.



