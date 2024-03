Trier

Versuchter schwerer Diebstahl aus Schule in Trier

Von Polizeipräsidium Trier (ots)

i Symbolbild Foto: Armin Weigel dpa

Bislang unbekannte Täter versuchten am Abend des 17. März gegen 19:20 Uhr, eine Notausgangstür der Cafeteria einer Schule am Irminenfreihof in Trier aufzuhebeln.