Trier

Versuchter schwerer Diebstahl aus Einfamilienhaus

Unbekannte Täter versuchten am späten Mittwochnachmittag oder -abend, 21. Februar, ungefähr in der Zeit von 16 bis 23 Uhr in Konz im Küferweg, in Abwesenheit des Bewohners die Terrassentür eines Einfamilienhauses aufzuhebeln, scheiterten jedoch beim Versuch.