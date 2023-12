Versuchter Raub – Zeugen gesucht

In der Nacht zu Sonntag, dem 3. Dezember, versuchten bislang Unbekannte einen 23-Jährigen in der Trierer Innenstadt zu berauben.

Gegen 1:50 Uhr wurde der Mann nahe der Bushaltestelle in der Brückenstraße aus einer Gruppe von vier bis fünf Personen heraus angegriffen. Anschließend forderten die Täter Geld.

Als der Geschädigte flüchtete, wurde er von der Gruppe verfolgt und weiterhin mehrfach geschlagen.

Eine Passantin wurde letztlich auf die Hilferufe des 23-Jährigen aufmerksam, woraufhin die Täter von dem Geschädigten abließen und sich ohne Beute in unbekannte Richtung entfernten.



Zeugen, insbesondere die Passantin, die die Situation wahrgenommen hat, werden gebeten sich unter 0651/9779-2290 bei der Kriminalpolizei Trier zu melden.



