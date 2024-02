Versuchter Kfz-Diebstahl in Metternich

Unbekannte Täter versuchten in der Nacht zu Mittwoch (07.

Symbolbild Foto: dpa

02.2024) gegen 02:30 Uhr einen abgestellten Roller des Herstellers Piaggio zu entwenden. Der Roller war im Bereich des Kirschblütenweges 6-8 in Koblenz geparkt.



Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Koblenz 2 (0261-1032910) erbeten.



