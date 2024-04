Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Am Sonntag, den 7. April, zwischen 13:15 Uhr und 20 Uhr, kletterten bislang unbekannte Täter vermutlich über eine Grundstücksmauer in der Thebäerstraße und verschafften sich somit Zutritt zum Hinterhof eines Mehrfamilienhauses.

Die Täter versuchten erfolglos eine Gebäudetür gewaltsam zu öffnen. An der Tür entstand leichter Sachschaden.



Täterhinweise bestehen derzeit keine.



Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden: 0651 9779-2290



