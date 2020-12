Archivierter Artikel vom 25.08.2020, 15:30 Uhr

Koblenz

Versuchter Einbruch in Koblenzer Einfamilienhaus

Am Montag, 24.08.2020, versuchten Unbekannte zwischen 07.00 Uhr und 14.30 Uhr in ein Haus in der Straße „ Am Ried“ in Koblenz einzubrechen.