Koblenz

Versuchter Einbruch in Getränkemarkt

In der Zeit zwischen Freitag, 21.08 und Montag 24.08.2020 versuchten bislang unbekannte Täter in den Getränkemarkt in der Koblenzer Frankenstraße einzubrechen.