Trier

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Von Polizeipräsidium Trier (ots)

Am Donnerstag, 6. Juni, gegen 19 Uhr, versuchten unbekannte Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses Am Grüneberg in Trier aufzuhebeln.