Versuchter Einbruch in eine Gaststätte

Boppard (ots). Boppard.



In eine kleine Gaststätte in der Bopparder Fußgängerzone (Oberstraße) wurde in den zurückliegenden Nächten versucht einzudringen (genauer Tatzeitraum noch unbekannt).

Der/die unbekannte/n Täter versuchten über Fenster der Gaststätte in das Objekt einzusteigen. Die Versuche verliefen erfolglos.

Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die in den vergangenen Nächten etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Boppard unter der Telefonnummer 06742 809-0 zu melden.



