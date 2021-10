Trier

Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus

In dem Zeitraum von Montag, den 27.09.2021, 20:00 Uhr, bis Dienstag, den 28.09.2021, 11:40 Uhr, kam es in der Hermeskeiler Straße in Züsch zu einem versuchten Einbruch in ein freistehendes Einfamilienhaus.